حجز "ناقلة مخدرات" ضواحي الفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عيسى، أمس الإثنين، من حجز سيارة خفيفة كانت تحمل كمية من الممنوعات؛ وذلك ضواحي المركز التابع إداريا لإقليم الفقيه بن صالح.

مصادر هسبريس أوردت أن السيارة كانت تجول بالمنطقة، ولما باغتتها دورية للدرك الملكي اتجهت نحو الحقول المجاورة بسرعة فائقة، قبل أن يقرر أصحابها الفرار تاركينها وراءهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن تفتيش السيارة مكن من العثور على كمية من الشيرا و"الكيف" و"طابا" ومسكر "الماحيا"، ما استدعى مباشرة البحث لتوقيف المعني/ المعنيين بالأمر.