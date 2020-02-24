الأمن يحجز مخدرات في أمعاء مسافرين بولونيين

رشيد الكويرتي من فاس

علم لدى ولاية أمن فاس أن الكمية الإجمالية من مخدر "الشيرا" التي تم حجزها لدى مواطنين من جنسية بولونية، يبلغان من العمر 32 و38 سنة، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغرامين و186 غراما.

وأفاد مصدر هسبريس بأن مصالح الأمن الوطني بمطار فاس سايس كانت قد أوقفت المعنيين بالأمر، بتاريخ 16 فبراير الجاري، أثناء استعدادهما للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك للاشتباه في تهريبهما المخدرات داخل أمعائهما.

المصدر الأمني ذاته أفاد بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بغرض استخراج كبسولات من أمعائهما، ما أسفر في النهاية عن حجز الكمية المذكورة من مخدر "الشيرا" على شكل 277 كبسولة.

ولاية أمن فاس قالت إنه تم وضع المسافرين البولونيين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ويأتي توقيف المشتبه فيهما في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا في إطار تدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، يضيف المصدر الأمني ذاته.