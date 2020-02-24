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كُتّاب وآراء
مجهولون يسطون على أموال وكالة بريدية ببوجنيبة
شهدت وكالة بريدية بمدينة بوجنيبة بإقليم خريبكة، اليوم الاثنين، عملية سرقة وصفت بالاحترافية من طرف مجهولين، استهدفت مبلغا كان مودعا في الخزينة الرئيسية للوكالة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الواقفين وراء العملية استغلوا سكنا وظيفيا فارغا لا يفصله عن الوكالة سوى حائط بسيط، عملوا على هدم جزء منه للولوج إلى داخل الوكالة بغرض السرقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللصوص نجحوا في تعطيل جهاز الإنذار وكاميرات المراقبة المتفرقة داخل الوكالة، قبل أن يفتحوا خزينة الأموال ويسرقوا مبلغا قُدّر بنحو 94 ألف درهم، أغلبه من العملة الوطنية.
وجاء ضمن المعطيات التي توصلت بها هسبريس أن الواقفين وراء عملية السرقة، التي تمت ليلة الأحد الاثنين، أخذوا معهم القرص الخاص بتخزين ما ترصده كاميرات المراقبة.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بحثا حول الواقعة انطلاقا من رفع البصمات ومباشرة التحقيقات المساعدة على كشف هوية الجناة، فيما أشارت مصادر هسبريس إلى أن التحريات الأولية أسفرت عن الاشتباه في شخصين تجري في الوقت الراهن عملية البحث عنهما لتحديد مدى علاقتهما بالواقعة.