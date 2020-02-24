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كُتّاب وآراء
سرقة سائحتين بالعنف تورط شابا في مدينة أكادير
تمكنت الدائرة التاسعة للشرطة بأكادير، الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف.
وأورد مصدر أمني أن مصالح ولاية أمن أكادير كانت قد تفاعلت بشكل جدي وسريع مع تدوينات منشورة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرفوقة بصورة ملتقطة لتسجيل كاميرا للمراقبة، تشير إلى تعرض سائحتين للسرقة بالعنف صبيحة الاثنين على مستوى القطاع السياحي للمدينة.
وأسفرت التحريات التي تمت مباشرتها على "تشخيص هوية الضحية المفترضة لهذا الاعتداء، التي تم الاستماع إليها في محضر قانوني، قبل أن تمكن الأبحاث المكثفة المنجزة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه"، بحسب المصدر ذاته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الذي كان يجري البحث عنه في قضية جنحية أخرى، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث متواصلة من أجل توقيف باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه القضية.