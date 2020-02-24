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وفاة جديدة ترفع حصيلة حادثة سكورة إلى 6 قتلى
الاثنين 24 فبراير 2020 - 23:10
ارتفعت حصيلة فاجعة سكورة، بإقليم ورزازات، إثر اصطدام سيارتين خفيفتين، إلى 6 قتلى، بعد وفاة المصاب الرابع بأحد المستشفيات بمراكش متأثرا بجروحه البليغة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الوضعية الصحية للضحية كانت معقدة بسبب إصابات متفرقة طالت جسده، خصوصا الرأس، ليفارق الحياة مساء الإثنين. وسيوارى جثمانه الثرى الثلاثاء بمسقط رأسه بقلعة مكونة.
وكانت حادثة سير قد وقعت على مشارف جماعة سكورة أهل الوسط، بإقليم ورزازات، الجمعة، إثر اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين خفيفتين، ما أدى إلى وفاة شخصين في حينه، فيما توفي أربعة آخرون بالمستشفى.