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كُتّاب وآراء
مقتل سائق دراجة نارية دهسا بين أكادير وتزنيت
لقي سائق دراجة نارية مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام وقع بين دراجته وسيارة خفيفة، كانتا تسيران في الاتجاه نفسه، على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوى الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.
وخلفت الحادثة إلى جانب مصرع سائق الدراجة النارية، وهو في العشرينيات من العمر، إصابة مرافقه بجروح ورضوض بليغة، نُقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وأورد شهود عيان ممن حضروا بعين المكان أن السيارة الخفيفة دهست الدراجة بقوة قبل أن تجرها لمسافة طويلة، وتنحرف السيارة للاتجاه المعاكس.
وانتقلت السلطات المحلية بقيادة بلفاع وعناصر الدرك الملكي وأفراد من الوقاية المدنية إلى مكان الحادثة، حيث جرى نقل المصاب إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج، والمفارق للحياة إلى مستودع الأموات.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بسائق السيارة الخفيفة ومرافقته تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المفتوح لتحديد كافة الظروف والملابسات المُحيطة بهذه الحادثة المميتة.