24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا" (5.00)

  2. الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت (5.00)

  3. الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة (5.00)

  4. بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)

  5. ممرضو المملكة يدقون ناقوس الخطر بشأن "تفاقم الحوادث المهنية‬" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مقتل سائق دراجة نارية دهسا بين أكادير وتزنيت‬

مقتل سائق دراجة نارية دهسا بين أكادير وتزنيت‬

مقتل سائق دراجة نارية دهسا بين أكادير وتزنيت‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 22:10

لقي سائق دراجة نارية مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام وقع بين دراجته وسيارة خفيفة، كانتا تسيران في الاتجاه نفسه، على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوى الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وخلفت الحادثة إلى جانب مصرع سائق الدراجة النارية، وهو في العشرينيات من العمر، إصابة مرافقه بجروح ورضوض بليغة، نُقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وأورد شهود عيان ممن حضروا بعين المكان أن السيارة الخفيفة دهست الدراجة بقوة قبل أن تجرها لمسافة طويلة، وتنحرف السيارة للاتجاه المعاكس.

وانتقلت السلطات المحلية بقيادة بلفاع وعناصر الدرك الملكي وأفراد من الوقاية المدنية إلى مكان الحادثة، حيث جرى نقل المصاب إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج، والمفارق للحياة إلى مستودع الأموات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بسائق السيارة الخفيفة ومرافقته تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المفتوح لتحديد كافة الظروف والملابسات المُحيطة بهذه الحادثة المميتة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.