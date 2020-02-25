24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|07:59
|13:45
|16:53
|19:24
|20:38
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمشفى تاونات
- طلبة البوليتكنيك بفرنسا في ضيافة والي بني ملال
- الرامي وبيغا يقدّمان "لحظات بلورية" بثلاث لغات
- مهاجرو جنوب الصحراء يُكابدون الغربة وقسوة العيش بالدار البيضاء
- هاتف هواوي الجديد
رصيف الصحافة: فيروس "كورونا" ينشر الرعب وسط مغاربة إيطاليا (5.00)
بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)
- "العقل الأمني" لرئيس الجزائر يُواجه المغرب بملفي الصّحراء وليبيا - (72)
- لهذه الأسباب لم ينتج المغرب صحافيا كبيرا من حجم حسنين هيكل - (62)
- الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة - (61)
- تقرير: المغاربة يفضلون تونس مغاربيا .. والصحراء تعيق الاندماج - (41)
- بوهندي يقتفي مواقف الريسوني من القروض في مبادرة "انطلاقة" - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف شخص صدم سيارة الشرطة عمدا بالبيضاء
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شخصا يمتهن النقل السري، للاشتباه في تورطه في عدم الامتثال والعصيان والتسبب في حادثة سير عمدية نتج عنها خسائر مادية بممتلكات الدولة وتعريض موظفي الشرطة للخطر.
وكانت دورية للأمن العمومي قد باشرت عملية إيقاف المشتبه فيه بعد ضبطه متلبسا بنقل الركاب بدون رخصة بمنطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
السائق المعني، وفق المصدر ذاته، رفض الامتثال وتعمد صدم سيارة تابعة للأمن الوطني حيث أحدث بها خسائر مادية جسيمة أثناء محاولته الفرار، معرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك، وهي الواقعة التي تم توثيقها بمقطع فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما وُضعت السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمحجز البلدي، في انتظار استكمال مجريات البحث التمهيدي لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.