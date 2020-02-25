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الرئيسية | حوادث | إيقاف شخص صدم سيارة الشرطة عمدا بالبيضاء

إيقاف شخص صدم سيارة الشرطة عمدا بالبيضاء

إيقاف شخص صدم سيارة الشرطة عمدا بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 18:21

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شخصا يمتهن النقل السري، للاشتباه في تورطه في عدم الامتثال والعصيان والتسبب في حادثة سير عمدية نتج عنها خسائر مادية بممتلكات الدولة وتعريض موظفي الشرطة للخطر.

وكانت دورية للأمن العمومي قد باشرت عملية إيقاف المشتبه فيه بعد ضبطه متلبسا بنقل الركاب بدون رخصة بمنطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

السائق المعني، وفق المصدر ذاته، رفض الامتثال وتعمد صدم سيارة تابعة للأمن الوطني حيث أحدث بها خسائر مادية جسيمة أثناء محاولته الفرار، معرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك، وهي الواقعة التي تم توثيقها بمقطع فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما وُضعت السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمحجز البلدي، في انتظار استكمال مجريات البحث التمهيدي لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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