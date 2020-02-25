الأمن يوقف مُخرِّبي منشآت عمومية بمدينة الناظور

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الأمن يوقف مُخرِّبي منشآت عمومية بمدينة الناظور
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:15
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة النّاظور من إيقاف ستة متورطين في تخريب ممتلكات الدولة ومنشآت ذات منفعة عامة على مستوى "شارع 19" بالمدينة ذاتها.
وحسب مصادر أمنية فقد جرى إيقاف الأشخاص المعنيين، بعد عملية مراقبة وتفتيش، داخل بالوعات تحت أرضية بالناظور، قاموا بإقفالها واتخاذها مأوى لهم.
وإلى ذلك، أُحِيل الموقوفون على تدابير الحراسة النظرية للبحث والتقديم، بعد فتح بحث قضائي في الأمر بإشراف من النيابة العامة.