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الرئيسية | حوادث | ترحيل المصممة عايشة عياش من الإمارات للمغرب

ترحيل المصممة عايشة عياش من الإمارات للمغرب

ترحيل المصممة عايشة عياش من الإمارات للمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:02

علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بترحيل مصممة الأزياء المثيرة للجدل عايشة عياش، من الإمارات إلى المغرب.

المصادر أفادت بأن المصممة وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي من دبي، ونقلت مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث معها، وهي تشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المغرب لتورطها في قضية "حمزة مون بيبي".

ويأتي هذا الترحيل في سياق استماع قاضي التحقيق بمراكش للعديد من المتورطين وضحايا حساب "حمزة مون بيبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ouahadi الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:17
السلام عليكم. برافو الشرطة المغربية عن عملكم وامنكم وحرصكم لهدا البلد وإبعاد أو سجن كل من اراد بهدا البلد ............
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7
2 - بثينة الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:27
العقل المدبر رغم صغر سنها ونحافة جسدها
بنت سوس تتورط في قضية الحساب المشؤوم
كانت تتاجر بالبشر وتقود عصابة خطيرة وهي صديقة كبيرة للأختين باطما ولسكينة كلامور
اهلا وسهلا بك عند قاضي تحقيق سيضعونها تحت المجهر فكل الويل للمغنية دنيا التي اهانت وتجبرت على شعب بأكمله
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9
3 - أين دنيا الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:27
أين دنيا باطما من كل هذا . المتهم الرئيسي في القضية لم يذكر نهائيا .
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11
4 - منير أمريكا الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:30
هاد عايشة عياش تتمتل فقط حالة صغيرة من حالات الفساد لي منتشرة بدول الخليج العربية. كنت عايش هناك و شفت بعينيا. قمت الدل. كاينين بنات الناس لي خدامين على دراعهم،ولاكن بواحد النسبة قليلة.
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0
5 - azul الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:41
القضاء المغربي تحت المجهر، إما أن يكون نزيه ويزل بالعقوبات على المجرمين الحقيقيين المتورطين في هذا الملف، وإما أن يؤكد أنه جهاز فاسد ويحابي اصحاب المال والأوسمة و...
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