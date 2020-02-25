ترحيل المصممة عايشة عياش من الإمارات للمغرب

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بترحيل مصممة الأزياء المثيرة للجدل عايشة عياش، من الإمارات إلى المغرب.

المصادر أفادت بأن المصممة وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي من دبي، ونقلت مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث معها، وهي تشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المغرب لتورطها في قضية "حمزة مون بيبي".

ويأتي هذا الترحيل في سياق استماع قاضي التحقيق بمراكش للعديد من المتورطين وضحايا حساب "حمزة مون بيبي".