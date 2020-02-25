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الرئيسية | حوادث | مصابون في "حادث تيزي نيسلي" يغادرون المشفى

مصابون في "حادث تيزي نيسلي" يغادرون المشفى

مصابون في "حادث تيزي نيسلي" يغادرون المشفى
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:18

غادر صباح اليوم عدد من التلاميذ الرياضيين المستشفى الجهوي لبني ملال، الذي نقلوا إليه بعدما تعرضوا لحادثة سير ضواحي المدينة ذاتها، وقضوا فيه 24 ساعة تحت المراقبة الطبية.

وفور مغادرتهم المستشفى الجهوي ذاته، تم نقل التلاميذ الرياضيين إلى قلعة مكونة، بإقليم تنغير، حيث توجد أسرهم.
يذكر أن حافلة تابعة لجمعية أيت يحيا لألعاب القوى انقلبت، قبل يومين، على مشارف جماعة تيزي نيسلي بإقليم بني ملال، ما أسفر عن وفاة الطالب العداء "ع.ط"، وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
الحافلة التي كانت تقل العدائين المنخرطين في جمعية أيت يحيا لألعاب القوى انقلبت في طريق العودة، بعد مشاركتهم في تظاهرة رياضية بالرباط.

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