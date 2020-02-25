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كُتّاب وآراء
الحوادث تخلف 13 قتيلا و1965 جريحا بالمدن
لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 1965 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم بليغة، في 1519 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 فبراير 2020.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48 ألف و253 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و988 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألف و265 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و325 ألف و400 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4358 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7466 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 164 مركبة.