24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا" (5.00)

  2. الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت (5.00)

  3. الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة (5.00)

  4. بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)

  5. ممرضو المملكة يدقون ناقوس الخطر بشأن "تفاقم الحوادث المهنية‬" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الحوادث تخلف 13 قتيلا و1965 جريحا بالمدن

الحوادث تخلف 13 قتيلا و1965 جريحا بالمدن

الحوادث تخلف 13 قتيلا و1965 جريحا بالمدن
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 17:19

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 1965 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم بليغة، في 1519 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 فبراير 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48 ألف و253 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و988 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألف و265 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و325 ألف و400 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4358 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7466 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 164 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.