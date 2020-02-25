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الرئيسية | حوادث | النيابة العامة تتابع والد دنيا باطما في حالة سراح

النيابة العامة تتابع والد دنيا باطما في حالة سراح

النيابة العامة تتابع والد دنيا باطما في حالة سراح
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:49

أحالت مصالح الأمن بمدينة مراكش، اليوم، والد المطربة دنيا باطما على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية إيقافه، أمس، وهو يقود سيارة في حالة سكر.

وقررت النيابة العامة متابعة والد دنيا باطما في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحديد يوم الخميس 12 مارس القادم موعدا للجلسة.

ويشار إلى أنه تم إيقاف حميد باطما، المزداد سنة 1960، على مستوى شارع محمد الخامس، بين مدارة باب النقب ومدارة الحرية، على متن سيارة بيجو 207 مرقمة بالمغرب، قبل أن تسفر نتيجة إخضاعه للفحص بجهاز الكشف عن نسبة كحول "إيجابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي اصيل الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:07
اودي واش عندهم غير لغة لفلوس عاود حتى هو الكفالة
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39
2 - أم محمد الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:08
مالو هو استاذ باش يتابعوه فحالة اعتقال اش غنقول الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب وصافي
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46
3 - لاحول ولاقوة الا بالله الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:14
لاحول ولاقوة الا بالله. الله يدينا فالضو 60 في العمر ديالو !!!!انه وقت التوبة الله يستر ويهدينا
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29
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