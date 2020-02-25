النيابة العامة تتابع والد دنيا باطما في حالة سراح

هسبريس من الرباط

أحالت مصالح الأمن بمدينة مراكش، اليوم، والد المطربة دنيا باطما على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية إيقافه، أمس، وهو يقود سيارة في حالة سكر.

وقررت النيابة العامة متابعة والد دنيا باطما في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحديد يوم الخميس 12 مارس القادم موعدا للجلسة.

ويشار إلى أنه تم إيقاف حميد باطما، المزداد سنة 1960، على مستوى شارع محمد الخامس، بين مدارة باب النقب ومدارة الحرية، على متن سيارة بيجو 207 مرقمة بالمغرب، قبل أن تسفر نتيجة إخضاعه للفحص بجهاز الكشف عن نسبة كحول "إيجابية".