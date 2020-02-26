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الرئيسية | حوادث | محاولة انتحار ترسل شابا إلى مستشفى تطوان

محاولة انتحار ترسل شابا إلى مستشفى تطوان

محاولة انتحار ترسل شابا إلى مستشفى تطوان
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 02:17

نقل شخص في حالة خطيرة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، الثلاثاء، عقب محاولته الانتحار بإلقاء نفسه من نافذة بالطابق الثاني لمنزله الكائن بالمدينة العتيقة.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن المعني بالأمر "شاب في أواسط عقده الثالث، كان يعاني من اضطرابات نفسية"، موضحة أنه "أقدم على إلقاء نفسه من الطابق الثاني مما تسبب له في إصابات متفاوتة الخطورة بجسده، ونزيف على مستوى الرأس".

وأضافت المصادر ذاتها أن "تدخل رجل أمن لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، قبل وصول سيارة الإسعاف، مكّن من وقف النزيف".

وقد تم نقل الشاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.

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