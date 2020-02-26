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الرئيسية | حوادث | الشرطة تقبض على شخص بشبهة قتل والده في سلا

الشرطة تقبض على شخص بشبهة قتل والده في سلا

الشرطة تقبض على شخص بشبهة قتل والده في سلا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:30

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، من توقيف مشتبه في ارتكابه لجريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والده.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالشرطة العلمية والتقنية باشرت إجراءات معاينة جثة الهالك البالغ من العمر 70 سنة، والذي تعرض لطعنات قاتلة من قبل المشتبه فيه، البالغ 40 سنة.

الجريمة تمت بمنزل العائلة، في "حي الرحمة" بمدينة سلا، بينما أسباب وخلفيات ما جرى سيتم تحديدها من لدن الأبحاث والتحريات التي يتم إجراؤها.

وأعلن المصدر نفسه أن الموقوف تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جميل الأمزون الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:37
جبان، تطعن اليد التي أحسنت إليك. تغدر الوالد عوض أن تحسن إليه تقتله. ليس لك أي مبرر.
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30
2 - محمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:40
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من علامات الساعة
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6
3 - Anas الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:43
خاص المخزن تولي عندو واحد الجدية فموضوع محاربة المخدرات بحال الحرب على الارهاب!
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10
4 - adil الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:45
لاحول ولا قوة إلا بالله ياربي تلطف بينا
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7
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