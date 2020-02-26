الشرطة تقبض على شخص بشبهة قتل والده في سلا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، من توقيف مشتبه في ارتكابه لجريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والده.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالشرطة العلمية والتقنية باشرت إجراءات معاينة جثة الهالك البالغ من العمر 70 سنة، والذي تعرض لطعنات قاتلة من قبل المشتبه فيه، البالغ 40 سنة.

الجريمة تمت بمنزل العائلة، في "حي الرحمة" بمدينة سلا، بينما أسباب وخلفيات ما جرى سيتم تحديدها من لدن الأبحاث والتحريات التي يتم إجراؤها.

وأعلن المصدر نفسه أن الموقوف تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.