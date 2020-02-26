شرطة مراكش تكشف حصيلة التدخلات الأمنية

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الأمن بمراكش، أشخاصا عديدين من أجل جنح متعددة، وفق مضمون بلاغ لخلية التواصل التابعة لولاية الأمن توصلت به هسبريس.

وأفاد البلاغ بأن هذا التدخل الأمنى، الذي يأتي في سياق "محاربة جميع الشوائب الأمنية، كانت حصيلته توقيف عشرة أشخاص من أجل لعب القمار".

وأوقفت مصالح ولاية أمن مراكش ثلاثة أشخاص من أجل حيازة واستهلاك المخدرات، وشخصين من أجل انتحال صفة مرشد سياحي.

وتحقّق تنسيق يتكون من الشرطة القضائية والفرقة السياحة وعناصر الدائرة الأمنية الخامسة من هوية خمسة عشر شخصاً، وتقديم المساعدة لواحدٍ وعشرين متشردًا يعيشون على التسول بإيوائهم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، وإحالة ثلاثة أشخاص يعانون اختلالاً عقليًا على المؤسسة الصحية المختصة.

كما جرى حجز خمس وعشرين مركبة لانعدام الوثائق، واستخلاص سبع وعشرين غرامة تصالحية فيما تم سحب تسع عشرة شهادة ملك، وفق المعطيات الصادرة عن خلية التواصل ذاتها.