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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف قاتل زوجته بسكين في مدينة برشيد
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان قد دخل في خلاف مع زوجته، فأقدم على تعريضها لاعتداء جسدي خطير باستعمال سلاح أبيض على مستوى العنق، تسبب في وفاتها، تاركة وراءها طفلين.
وقادت الأبحاث والتحريات القضائية المنجزة في هذه القضية من قبل عناصر الشرطة القضائية ببرشيد إلى توقيف المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض الذي استعمله في تنفيذ جريمة القتل، ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لدى استئنافية سطات.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، بجهة الدار البيضاء سطات، قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية لكشف جميع الظروف المحيطة بالحادث.