قتيلان و3 جرحى في حادثة سير ضواحي الحاجب

رشيد الكويرتي من فاس

لقي طفل وامرأة مصرعهما، على الفور، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت الأربعاء، على مستوى جماعة أيت بورزوين ضواحي الحاجب، تفاصيلها اصطدام قوي وقع بين سيارة خفيفة، كانت تقل الضحايا، وشاحنة لنقل الرمال.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه الحادثة وقعت على مستوى ملتقى الطرق المعروف بسيدي اعمر، الذي تتقاطع فيه الطريقان الجهويتان رقم 712 و402، مبرزة أن الضحايا كلهم من أسرة واحدة، كانوا على متن سيارتهم العائلية الخفيفة.

المصادر ذاتها أوضحت أن جثتي الهالكين نم نقلهما إلى مستودع الأموات بمكناس قصد التشريح الطبي، بينما تمت إحالة الجرحى على مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بمدينة الحاجب، لإخضاعهم للعلاجات الضرورية.

وأنجزت مصالح الدرك الملكي، التي هرعت إلى مكان الاصطدام بين المركبتين، محضرا حول هذه الحادثة الخطيرة، تضيف مصادر الجريدة.