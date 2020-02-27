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كُتّاب وآراء
توقيف عشريني قام بالسطو على وكالة مالية بطنجة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة شخصا يتشبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة قد باشرت إجراءات معاينة سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، يوم الخميس 13 فبراير، عمد خلالها شخصان إلى اقتحام الوكالة والاستيلاء على مبلغ مالي بعد تهديد مستخدم بها بواسطة أسلحة بيضاء، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما يوم أمس الثلاثاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف، البالغ من العمر 19 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.