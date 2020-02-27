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الرئيسية | حوادث | أتعاب محام بـ1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة

أتعاب محام بـ1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة

أتعاب محام بـ1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة
هسبريس - محمد لديب
الخميس 27 فبراير 2020 - 10:00

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة إحالة واحد من أكثر الملفات المرتبطة بأتعاب المحامين إثارة للجدل على المداولة لإصدار قرارها بشأنه، ويتعلق الأمر بطعن أفراد أسرة منحدرة من مدينة طنجة في قرار لهيئة المحامين بالمدينة ذاتها يعطي الحق لمحام في الحصول على أتعاب يفوق مبلغها مليارا و300 مليون سنتيم.

وكشفت بيانات موثقة حصلت عليها هسبريس أن قرار تحديد مبلغ 1.3 مليار سنتيم كأتعاب لممثل الدفاع عن عائلة بلشكر، الذي ناب عنها في بعض الملفات ابتدائيا فقط، لم يتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بمدينة طنجة، ابراهيم السملالي، بل اتخذ من طرف نائب له.

وقالت أسرة بلشكر إنها توجهت إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة للطعن في هذا القرار الذي لم يصدر عن نقيب المحامين بطنجة، بل أصدره نائبه في الوقت الذي يحصر فيه القانون هذه المهمة في شخص النقيب ولا أحد سواه.

وأفاد أفراد أسرة بلشكر بأنهم تفاجؤوا بهذا المقرر الصادر عن نائب النقيب الذي حدد فيه مبلغ 1.3 مليار سنتيم كمقابل لأتعاب زميل له في الهيئة نفسها، رغم أن الأمر يتعلق بمجموعة من المساطر القضائية في مرحلتها الابتدائية، معظمها عبارة عن طلبات لاستصدار أوامر قضائية.

وأكد خبير قانوني أن تحديد الأتعاب في ملفات ذات طبيعة مدنية في مبلغ يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم، أي بمعدل يتراوح ما بين 60 مليون و100 مليون سنتيم، أمر شبه منعدم تماما، خاصة وأن الأمر في هذه النازلة يتعلق بأتعاب في الدرجة الابتدائية.

وأضاف الخبير القانوني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أتعاب المحامي الجاري بها العمل في كافة محاكم المغرب تتراوح ما بين 5000 و10 آلاف درهم عن كل ملف، خاصة في الدرجة الابتدائية، وهناك ملفات ينوب فيها المحامون بمبالغ أقل من هذه المعدلات.

وأضاف المتحدث أن الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد الأتعاب هي النقيب نفسه، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل نظرا إلى تقلده ذلك المنصب عبر عملية انتخاب من طرف المحامين أنفسهم.

وشدد الخبير القانوني على أن القانون واضح في مثل هذه النوازل، حيث ينص على أنه يتوجب اللجوء إلى مؤسسة النقيب في حالة الخلاف على تقدير أو تحديد الأتعاب، و"يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في الطلب في جميع الحالات داخل أجل شهر من تسلمه".

ويكون قرار النقيب في هذا الإطار قابلا للاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، بحيث يحق للطرفين استئناف قرار تحديد الأتعاب داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. وفي حالة عدم الاستئناف، فإن قرار النقيب يصبح قابلا للتنفيذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية.

يشار إلى أن هسبريس حاولت أخذ وجهة نظر نقيب هيئة المحامين بطنجة في موضوع الأتعاب البالغة 1.3 مليار سنتيم عبر اتصالات هاتفية متكررة بمكتبه، إلا أنها لم تتلق أي جواب يذكر في شأن هذه النازلة على الرغم من التعهد الذي أخذته على عاتقها المسؤولة عن تلقي المكالمات بمكتب النقيب، التي طلبت إحاطتها بالموضوع وأكدت أنه سيتم الاتصال بنا، لكننا بقينا ننتظر لمدة تجاوزت الأسبوع دون تلقي أي رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Abdou الخميس 27 فبراير 2020 - 10:21
يأكلون أموال الناس بالباطل.. وكلهم متامرون على المواطن ... وما يأكلون في بطونهم إلا نارا وسيصلون سعيرا..
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79
2 - منير التولالي الخميس 27 فبراير 2020 - 10:34
بعد فضيحة هيئة الدار البيضاء التي انتصب فيها 100 محامي ضد مواطنة تطالب بثبوت نسب ابنتها من زميلهم , جاءت فضيحة هيئة طنجة و أتعاب 1.3 مليار سنتيم كأننا في أمريكا أو كنادا .
أعرف أحد المحامون طلب نصف مبلغ المتعة التي حكم بها للمطلقة و البالغ قدره 75 ألف درهم عن 25 سنة من الزواج ..كأن المحامي كان يقوم معها بخدمة طليقها .
و المشكلة أن المحامون على رأس قائمة المتهربين ضريبيا رغم الأتعاب الباهضة التي يفرضونها على المواطنين الجاهلين بالقانون .
هذه المهنة سمعتها سوداء في المغرب و يجب على البرلمان أن يتدخل أولا ضد اللوبي الخاص بهم بين النواب و تعديل قانون المحاماة بفرض عقوبات على من يستغل هذه المهنة للإثراء بلا سبب و استغلال جهل المواطنين لابتزازهم .
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3 - قاسم الخميس 27 فبراير 2020 - 10:34
هل هؤلاءثيدفعون الضرائب ام لا ؟؟ لأنهم محامون ِ. !!!!
نفسهم نفس الاطباء مداخيلهم تفوق 2 مليون في النهار. وعند التصريح يصرح بخسائر ِ
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4 - la tête qui tourne الخميس 27 فبراير 2020 - 10:39
on est perdu devant ces chiffres par milliards et dizaines de milliards joués au maroc,des détournements des arnaques,des vols et quoi encore,
les miseres de toutes sortes,les suicides ,les enfants abandonnés dans les rues,la grande dame la rachwa,où allons nous,vers la fitna,la siba,on perd la tête cette situation désolante,et la voilà la sécheresse qui va tout écraser,terres ,animaux,personnes pauvres
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5 - kamal chnaoui الخميس 27 فبراير 2020 - 10:44
الفساد حتى في محاكم المغرب فما بالك الادارات
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6 - فرانز كافكا الخميس 27 فبراير 2020 - 10:44
طنجة المدينة التي تبيض ذهبا للمحامين ... كم من محامي و محامية أتوا ربنا خلقتنا و في رمشة عين اصبحوا بالعقارات و الكاطكطات
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7 - La verite الخميس 27 فبراير 2020 - 10:49
هذه الممارسات الغير الأخلاقية، والجشع الذي لا يقبله الضمير المهني يجب الحد منها كيف يعقل 100 محامي و ليلى والله عار هولاء راه مافيا لا يخافون يوم الحساب يوم لا نقابة ولا هم يحزنون.
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8 - فريدة الخميس 27 فبراير 2020 - 10:50
عرف بان المحامي فالمغرب منين ادافعو اعليك باش اجيب ليك حقق عرف ان فاللخر هو الي يخدهليك حيت شي كيسرق شي عليها خليها عليها فوض امرك لله اهو الحسيب
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9 - meme الخميس 27 فبراير 2020 - 10:57
كيف للنقيب ان ينظر في تحديد اتعاب زميل له في المهنة اظنه لن يكون محايد في القضية وعليه وجب اولا ان يتغير القانون بأن ان يصبح توكيل المحامي إجباري وان يحدد فيه نسبة أتعاب المحامي مسبقا باتفاق مع الموكل هكذا ستصبح الامور واضحة منذ البداية كما أن المبالغ المحكوم بها لفائدة الموكل يجب عدم تسليمها للمحامي بل هيءة خاصة تتكلف بتوزيع المبلغ حسب العقد المبرم بين المحامي والموكل
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