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كُتّاب وآراء
أمن فاس يوقف متورطا في قضية نصب وشعوذة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، مساء الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والقيام بأعمال الشعوذة، سبق أن شكل موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق ما أفادت به هسبريس ولاية أمن فاس، فقد تم توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لاقتحام أشخاص عدة لمنزله بمدينة فاس عندما كان يمارس أعمال الشعوذة بداخله، وتصوير عدد من زبنائه المفترضين، فضلا عن توثيق عدة صور لتمائم وأحراز تتعلق بهذه الممارسات.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في الوقائع التي يوثقها هذا المقطع المصور.