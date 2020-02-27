24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3107:5613:4516:5419:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أمن تطوان يوقف مروج شائعات انتشار "كورونا" (5.00)

  2. مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات‬ (5.00)

  3. الزفزافي: الشهادة أهون من رفع الإضراب عن الطعام (5.00)

  4. أحزاب إسبانية تدعو إلى "الجمركة الأوروبية" لمدينتي سبتة ومليلية (5.00)

  5. حاكم سبتة يطالب بترحيل الأطفال المغاربة القاصرين‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن فاس يوقف متورطا في قضية نصب وشعوذة

أمن فاس يوقف متورطا في قضية نصب وشعوذة

أمن فاس يوقف متورطا في قضية نصب وشعوذة
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 27 فبراير 2020 - 04:20

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، مساء الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والقيام بأعمال الشعوذة، سبق أن شكل موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما أفادت به هسبريس ولاية أمن فاس، فقد تم توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لاقتحام أشخاص عدة لمنزله بمدينة فاس عندما كان يمارس أعمال الشعوذة بداخله، وتصوير عدد من زبنائه المفترضين، فضلا عن توثيق عدة صور لتمائم وأحراز تتعلق بهذه الممارسات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في الوقائع التي يوثقها هذا المقطع المصور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.