دفاع ضحايا "المحيط الأزرق" يكشف رفع كلفة البناء بـ11 ملياراً

هسبريس - محمد لديب

كشفت مجريات محاكمة رئيس ودادية "المحيط الأزرق" بالمنصورية ومن معه، المتابعين بالاستيلاء على 25 مليار سنتيم والنصب على منخرطي الودادية، عن مفاجآت جديدة تهم طريقة اختيار الشركات التي ترسو عليها صفقات أشغال البناء والتجهيز.

وكشف دفاع الضحايا، في جلسة الأربعاء التي تواصلت مجرياتها إلى ساعة متأخرة، عن وثائق جديدة تؤكد تورط رئيس الودادية، المحكوم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وتجريده من حقوقه الوطنية، في إرساء صفقات الودادية على شركات بعينها والتعاقد معها قبل تأسيسها وفق مقتضيات القانون المغربي.

وأكد دفاع الضحايا في هذه الجلسة، التي طلب فيها نائب الوكيل العام من المحكمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة متابعين، أن رئيس الودادية عمد إلى زيادة مبلغ كبير تجاوز 11 مليار سنتيم في أشغال البناء التي بلغت كلفتها الحقيقية 14 مليار سنتيم.

وفيما تشبث دفاع المتابعين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، طالب الضحايا بالكشف عن مآل مبلغ 25 مليار سنتيم اختفى بشكل مريب من ميزانية الودادية، والعمل على استرجاعه بالطرق القانونية.

وسبق للمحكمة الابتدائية ببنسليمان أن أدانت رئيس تعاونية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، بعد تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم، وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.

ويأمل مجموعة من المهاجرين المغاربة المتضررين، وفق تصريحات أنيق لكبيرة، مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية، إخراجهم من دوامة الانتظار التي ألحقت أضرارا كبيرة بمصالحهم المادية، ليس فقط في هذا المشروع، بل في العديد من المشاريع العقارية الأخرى.

ويبلغ عدد ضحايا الودادية المذكورة ما يزيد عن 1200 شخص، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج، سددوا ما يناهز 60 مليار سنتيم؛ بيد أنهم لم يتمكنوا من ولوج محلاتهم السكنية بالمنصورية، الواقعة ضواحي المحمدية.