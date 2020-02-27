24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3107:5613:4516:5419:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: أطباء الجيش يقفون في وجه "كورونا" على الحدود (5.00)

  2. بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي (5.00)

  3. الأسرة في خطر.. (5.00)

  4. التسول في المغرب (5.00)

  5. ائتلاف الهيئات الحقوقية يربط "نموذج التنمية" بمحاربة الريع والفساد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة جنين في علبة كرتونية تستنفر السلطات بطنجة

جثة جنين في علبة كرتونية تستنفر السلطات بطنجة

جثة جنين في علبة كرتونية تستنفر السلطات بطنجة
جمال سماحي
الخميس 27 فبراير 2020 - 12:19

استنفر العثور على جثة جنين قرب مجمع الضحى بحي طنجة البالية بـ"مدينة البوغاز"، ليل الأربعاء، السلطات المحلية ومصالح الأمن، التي حلت بالحي لمباشرة تحقيقاتها من أجل الكشف عن ظروف الواقعة وتحديد هوية الوالدة.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن جثة الجنين "تم العثور عليها بداخل علبة كرتون وضعت تحت سيارة مركونة بجانب الطريق"، مرجحة أن تكون واقعة التخلص من الجنين "محاولة لإخفاء آثار علاقة غير شرعية".

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة قامت بنقل جثة الجنين إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، لإخضاعها لتشريح طبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.