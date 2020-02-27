جثة جنين في علبة كرتونية تستنفر السلطات بطنجة

جمال سماحي

استنفر العثور على جثة جنين قرب مجمع الضحى بحي طنجة البالية بـ"مدينة البوغاز"، ليل الأربعاء، السلطات المحلية ومصالح الأمن، التي حلت بالحي لمباشرة تحقيقاتها من أجل الكشف عن ظروف الواقعة وتحديد هوية الوالدة.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن جثة الجنين "تم العثور عليها بداخل علبة كرتون وضعت تحت سيارة مركونة بجانب الطريق"، مرجحة أن تكون واقعة التخلص من الجنين "محاولة لإخفاء آثار علاقة غير شرعية".

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة قامت بنقل جثة الجنين إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، لإخضاعها لتشريح طبي.