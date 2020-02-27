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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة تهريب مخدرات في "طنجة المتوسط"

إحباط محاولة تهريب مخدرات في "طنجة المتوسط"

إحباط محاولة تهريب مخدرات في "طنجة المتوسط"
جمال سماحي
الخميس 27 فبراير 2020 - 14:06

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع مصالح الجمارك، من إيقاف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارتين نفعيتين متوجهتين إلى إسبانيا عبر رحلة بحرية، متلبسين بحيازة مخدرات وسجائر مهربة وكمية من مادة "الطابا".

مصدر أمني أفاد بأن "الفرقة الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط بنقطة المراقبة تمكنت، بواسطة جهاز السكانير والكلاب البوليسية المدربة، من الكشف عن المخدرات في السيارة الأولى، وهي مدسوسة بعناية في علب خاصة بالأغذية".

كما زاد المتحدث: "في السيارة الثانية، تم الكشف عن 700 غرام من مخدر الشيرا، و40 كيلوغراما من مادة "الطابا"، و75 من علب السجائر المهربة".

الأشخاص المعنيون تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهم من طرف فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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