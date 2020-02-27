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الرئيسية | حوادث | عشريني يعتدي بالسلاح الأبيض على زوجته ووالدتها

عشريني يعتدي بالسلاح الأبيض على زوجته ووالدتها

عشريني يعتدي بالسلاح الأبيض على زوجته ووالدتها
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 27 فبراير 2020 - 13:25

عرضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، اليوم الخميس، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة على ممثل النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية، للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغ بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصدر مسؤول، فإن مصالح الأمن بسطات تلقت إشعارا مفاده قيام زوج بتعريض زوجته ووالدتها لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض، إثر خلافات سابقة بينهما، حيث مكن الانتقال الفوري لعناصر الشرطة إلى عين المكان من إيقاف المشتبه فيه؛ فيما جرى نقل الضحيتين إلى المستشفى بالمدينة، قصد تلقي العلاج من جراء الاعتداء الجسدي الذي لحقهما.

وخضع الشاب الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، وجرى الاستماع إلى أقواله في محضر تمهيدي، قصد كشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، تحت إشراف النيابة العامة قبل اتخاذ المتعين في حق المشتبه فيه.

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