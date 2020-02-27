الدرك يضعُ حدًّا لنشاط مروّج مخدرات في سلوان

هسبريس من الناظور

تمكنتْ عناصر الدّرك الملكي بسلوان، إقليم الناظور، من توقيف مروّج مخدرات كان ينشط بالجماعة ذاتها.

وأفادت مصادر من الدرك الملكي بأنه جرى توقيف المعني بالأمر وبحوزته حوالي 4 كيلوغرامات من مخدّر "الكيف"، إضافة إلى كمية مهمة من مسحوق "طابا" وسجائر ملفوفة كانت معدّة للتّرويج.

إلى ذلك، تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة، في انتظار إحالته على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث معه.