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كُتّاب وآراء
"ترامواي" يتسبب في وفاة موظفة بالدار البيضاء
شهد خط الترامواي بالدار البيضاء، على مستوى محطة علي يعتة بمقاطعة الحي المحمدي، حادثة سير راحت ضحيتها سيدة كانت تشتغل موظفة بالمقاطعة المذكورة، وهو ما تسبب في توقف خطوط الترامواي لمدة ليست بالقصيرة.
وحسب صفحة رسمية لمقاطعة الحي المحمدي فإن السيدة المذكورة "ليلى، و"، التي كانت تشتغل في مصلحة تدبير الموارد البشرية، أسلمت الروح إثر حادثة سير بمحطة الترامواي أمام مقر المقاطعة بشارع علي يعتة.
مقابل ذلك، لم تكشف شركة "كازا ترامواي"، المسؤولة عن تدبير خطوط النقل، عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، وجود حالة وفاة، إذ اكتفت بالحديث عن استئناف حركة السير بعد توقف دام عشر دقائق بسبب حادث مع راجل على مستوى مدخل محطة علي يعتة.
وأشارت الشركة إلى أن "فرق الصيانة، الشرطة والوقاية المدنية، عملت بجد لاستعادة الوضع في أفضل ظروف السلامة وفِي أقرب وقت ممكن"، معربة عن اعتذارها عن هذا الاضطراب الخارج عن إرادتها، وفق تعبيرها.