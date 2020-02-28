الدرك الملكي يفكك ورشة لتحضير "الماحيا" في كلاز‎

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ، أمس، من تفكيك ورشة سرية لإعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا) داخل أحد المنازل بدوار اولاد حمو الكائن بجماعة كلاز بإقليم تاونات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه العملية تمت بتنسيق مع مصالح السلطة المحلية بقيادة كلاز، موردة أن مداهمة منزل المشتبه فيه بالوقوف وراء هذه القضية أسفرت عن حجز نحو طن من التين المجفف المعد للتخمير، فضلا عن معدات يتم استخدامها داخل هذه الورشة في تقطير مسكر "الماحيا".

المصادر ذاتها أوضحت أنه بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، أوقفت عناصر الدرك الملكي المعني بالأمر لأجل البحث، كما عملت على إتلاف المحجوز من التين المخمر غير بعيد عن مكان تواجد الورشة المذكورة.