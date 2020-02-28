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كُتّاب وآراء
حجزُ بندقية صيد وطلاسم سحريّة بباب مليلية
أحبطتْ عناصر الجمارك العاملة بباب مليلية، الخميس، عمليّة تهريب بندقية صيدٍ من نوع "كامو" و370 خرطوشة من عيار 4,5 على متن سيارة تحمل لوحة ترقيم إسبانية كانت خارجة من الثّغرِ المحتلّ.
وأسفرتْ عمليّة التّفتيش الرّوتينية التي باشرتْها عناصر الجمارك عن العثور على البندقيةِ مدسوسةً بعناية داخل السيارة التي كان يقودها أربعيني، وحولها مجموعة من التّمائم والطلاسم.
وأفادت مصادر جمركية بأن الموقوف صرّح بأن هذه الطلاسم السحرية كانت بغرض الاستعانة بها لصرف أنظار أعوان الجمارك خلال قيامهم بعملية التفتيش عن البندقية.