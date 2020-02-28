24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الكلاسيكو" يتحول إلى "حديث الساعة" في إسبانيا (5.00)

  2. مواجهة جديدة بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي (5.00)

  3. مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)

  4. الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)

  5. المغرب يواجه نقص مخزون الدم .. ووزارة الأوقاف تنادي بالتبرع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجزُ بندقية صيد وطلاسم سحريّة بباب مليلية

حجزُ بندقية صيد وطلاسم سحريّة بباب مليلية

حجزُ بندقية صيد وطلاسم سحريّة بباب مليلية
هسبريس من الناظور
الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:15

أحبطتْ عناصر الجمارك العاملة بباب مليلية، الخميس، عمليّة تهريب بندقية صيدٍ من نوع "كامو" و370 خرطوشة من عيار 4,5 على متن سيارة تحمل لوحة ترقيم إسبانية كانت خارجة من الثّغرِ المحتلّ.

وأسفرتْ عمليّة التّفتيش الرّوتينية التي باشرتْها عناصر الجمارك عن العثور على البندقيةِ مدسوسةً بعناية داخل السيارة التي كان يقودها أربعيني، وحولها مجموعة من التّمائم والطلاسم.

وأفادت مصادر جمركية بأن الموقوف صرّح بأن هذه الطلاسم السحرية كانت بغرض الاستعانة بها لصرف أنظار أعوان الجمارك خلال قيامهم بعملية التفتيش عن البندقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.