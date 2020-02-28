شرطة فاس تحبط نقل شحنة أقراص مهلوسة

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه، حسب ما أفادت به ولاية أمن فاس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

مصدر هسبريس أوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة الشخص المعني على 719 قرصا مخدرا؛ من بينها 300 قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، و419 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، يضيف المصدر ذاته.