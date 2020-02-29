سرقة محتويات سيارات تورّط شابا بابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الجمعة، على أنظار النيابة العامة المختصة شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، للنظر في المنسوب إليه، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه جرى إيقافه متلبسا بسرقة محتويات سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة من قبل عناصر الشرطة عن حجز مجموعة من الأغراض الشخصية المتحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيه، فضلا عن مفاتيح مزورة.

وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مع تدوين أقواله في محضر تمهيدي قانوني، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.