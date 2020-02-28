قاضي التحقيق يحيل "عائشة عياش" إلى السجن

إبراهيم مغراوي من مراكش

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم، متابعة عائشة عياش، مصممة الأزياء المغربية المقيمة في الإمارات، إحدى المتهمات بإدارة حساب "حمزة مون بيبي" المتخصص في التشهير وابتزاز الفنانين ورجال الأعمال في المغرب والخارج، في حالة اعتقال.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمة بسجن لوداية ضواحي مراكش، بعد ساعات طويلة من التحقيق.

وأحيلت الظنينة على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، زوال اليوم الجمعة.

وكانت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء أحالت، صباح هذا اليوم الجمعة، عائشة عياش على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش.

وواجهت عائشة عياش، منذ تسليمها إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي، في إطار التحقيقات، عددا من المتهمين الآخرين؛ منهم الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، والمشتكية المصممة سهام بادة الملقبة بـ"سلطانة".

وكانت السلطات المغربية قد أصدرت، على خلفية التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، مذكرة بحث دولية في حق عائشة عياش، ليتم اعتقالها بالإمارات ثم تسليمها إلى المغرب، بعد ورود اسمها في التحقيق، كمشتبه بها في التشهير بالفنانين والابتزاز

والاتجار بالبشر والمس بالحياة الخاصة للأفراد.

يذكر أن قضاء المحكمة الابتدائية بمراكش قال كلمته في ملف مجموعة سكينة كلامور بالحكم على المدانين، وعلى "هاكر" بالحبس سنتين نافذتين.