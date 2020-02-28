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الرئيسية | حوادث | قاضي التحقيق يحيل "عائشة عياش" إلى السجن

قاضي التحقيق يحيل "عائشة عياش" إلى السجن

قاضي التحقيق يحيل "عائشة عياش" إلى السجن
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 28 فبراير 2020 - 20:30

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم، متابعة عائشة عياش، مصممة الأزياء المغربية المقيمة في الإمارات، إحدى المتهمات بإدارة حساب "حمزة مون بيبي" المتخصص في التشهير وابتزاز الفنانين ورجال الأعمال في المغرب والخارج، في حالة اعتقال.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمة بسجن لوداية ضواحي مراكش، بعد ساعات طويلة من التحقيق.

وأحيلت الظنينة على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، زوال اليوم الجمعة.

وكانت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء أحالت، صباح هذا اليوم الجمعة، عائشة عياش على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش.

وواجهت عائشة عياش، منذ تسليمها إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي، في إطار التحقيقات، عددا من المتهمين الآخرين؛ منهم الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، والمشتكية المصممة سهام بادة الملقبة بـ"سلطانة".

وكانت السلطات المغربية قد أصدرت، على خلفية التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، مذكرة بحث دولية في حق عائشة عياش، ليتم اعتقالها بالإمارات ثم تسليمها إلى المغرب، بعد ورود اسمها في التحقيق، كمشتبه بها في التشهير بالفنانين والابتزاز

والاتجار بالبشر والمس بالحياة الخاصة للأفراد.

يذكر أن قضاء المحكمة الابتدائية بمراكش قال كلمته في ملف مجموعة سكينة كلامور بالحكم على المدانين، وعلى "هاكر" بالحبس سنتين نافذتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - simo_jmm الجمعة 28 فبراير 2020 - 20:38
الحكرة. دنيا باطما تابعوها في حالة سراح. والمصممة حبسوها. فوقاش غادي نشوفو شي واحد مشهور فالحبس
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2
2 - عمر الجمعة 28 فبراير 2020 - 20:41
من فضلكم هناك فرق كبير بين فنان و مغني. لذا سموها المغنية دنيا. دون باطما. احتراما للمرحوم العربي.
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8
3 - Zahra الجمعة 28 فبراير 2020 - 20:44
إن لم يتم القبض على دنيا باطما فاعلموا أن القضية فيها إن
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2
4 - سباتي casa الجمعة 28 فبراير 2020 - 20:54
الدعارة و الاتجار في المخدرات موضة بين الشباب بقصد الاغتناء السريع على حساب تخريب عقول الأجيال الناشئة أمام أنضار الجميع
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5 - منير أمريكا الجمعة 28 فبراير 2020 - 20:59
دنيا باطمة متورط بشكل من الأشكال معا هاد العصابة المفروض تكون في حالة اعتقال .
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