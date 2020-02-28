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الرئيسية | حوادث | مصالح الأمن تفك لغز "اختفاء" طفلة قاصر بسلا

مصالح الأمن تفك لغز "اختفاء" طفلة قاصر بسلا

مصالح الأمن تفك لغز "اختفاء" طفلة قاصر بسلا
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:10

أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في كل من مدينة مراكش وسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد مكان طفلة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، والتي كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد اختفائها في ظروف مشكوك فيها منذ مساء أمس الخميس.

وكانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول اختفاء الطفلة المذكورة بعد مغادرتها المؤسسة التعليمية التي تدرس بها، دون أن يتم الاهتداء لمكان تواجدها، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد مكان تواجدها بمحطة القطار بمراكش واسترجاعها في صحة جيدة، دون أن تكون قد تعرضت لأي اعتداء.

وقد تم الاستماع للطفلة القاصر بحضور ولي أمرها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة، فضلا عن رصد الأسباب والخلفيات الحقيقة التي كانت وراء سفرها من مدينة سلا في اتجاه مراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد العزيز الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:36
مثل هذه الظاهرة أصبحنا نسمع عنها يوميا فرار البنات من منازلهم وغالبهم يتم استغلالهم عن طريق التواصل الاجتماعي فيجب على الأباء مراقبة هواتف أبناءهم
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2 - غيور الجمعة 28 فبراير 2020 - 22:37
هناك لوبيات في الدعارة في إستدراج القاصرات بمراكش من زمان أقسم بالله لقد مرت أمام أعيني عدة حالات على مر السنين فتيات في مقتبل العمر غررن بهم هناك من أرجعوا لديارهم وهناك لم يتحقق لهن فكان مصيرهم المجهول
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