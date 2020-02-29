الأمن يوضّح حقيقة تخريب سيارة للنقل المدرسي

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

نفت ولاية أمن بني ملال بشكل قاطع "صحة المزاعم والأخبار غير الدقيقة"، التي جرى تداولها مؤخرا، والتي أشارت إلى تعرض سيارة للنقل المدرسي بمدينة الفقيه بن صالح إلى هجوم من قبل سبعة أشخاص أمام الباب الرئيسي لإحدى المؤسسات التعليمية.

وأكدت ولاية أمن بني ملال، من خلال بيان توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق بخلاف بين سائق سيارة للنقل المدرسي وقاصرين، تطور إلى إلحاق خسائر مادية طفيفة بالسيارة.

وأوضحت ولاية أمن بني ملال أن مصالح الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح كانت قد باشرت إجراءات معاينة الخسائر المادية التي لحقت بسيارة النقل المدرسي، التي كانت مركونة أمام باب إحدى المؤسسات التعليمية، مضيفة أن الأبحاث أظهرت أن الأمر يتعلق بخلاف بين السائق وقاصرين، وأن أحدهما، ويبلغ من العمر 16 سنة، قام برشق السيارة بالحجر، فأصاب زجاجها الخلفي.

وذكرت ولاية الأمن في البيان ذاته أنه تم توقيف القاصر في اليوم نفسه، مشيرة إلى أنه تمّ إخضاعه لبحث قضائي بحضور ولي أمره، وإحالته على النيابة العامة المختصة التي أشرفت على مجريات البحث التمهيدي في هذه القضية.

وأضاف البيان أن "ولاية أمن بني ملال، إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تنفي بالمقابل كل الادعاءات التي زعمت أن الأمر يتعلق بهجوم نفذه سبعة منحرفين على سيارة للنقل المدرسي بمدينة الفقيه بن صالح، كما تدحض أن تكون للأمر أية علاقة بالسرقة أو أية خلفيات إجرامية أخرى".