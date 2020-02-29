24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. متسلق مغربي خارق (5.00)

  2. الطاقة الريحية في المغرب تصل 1220 ميغاواط (5.00)

  3. سجل "أونسا" يتتبع استعمال المبيدات الفلاحية‬ (5.00)

  4. أفاية: الكفاءة الديمقراطية تنعدم في المغرب .. والحرية مجرد شعار (5.00)

  5. تنسيقية اللغة العربية تحتفي بمسار البغدادي في الفيزياء النظرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوضّح حقيقة تخريب سيارة للنقل المدرسي

الأمن يوضّح حقيقة تخريب سيارة للنقل المدرسي

الأمن يوضّح حقيقة تخريب سيارة للنقل المدرسي
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 29 فبراير 2020 - 01:30

نفت ولاية أمن بني ملال بشكل قاطع "صحة المزاعم والأخبار غير الدقيقة"، التي جرى تداولها مؤخرا، والتي أشارت إلى تعرض سيارة للنقل المدرسي بمدينة الفقيه بن صالح إلى هجوم من قبل سبعة أشخاص أمام الباب الرئيسي لإحدى المؤسسات التعليمية.

وأكدت ولاية أمن بني ملال، من خلال بيان توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق بخلاف بين سائق سيارة للنقل المدرسي وقاصرين، تطور إلى إلحاق خسائر مادية طفيفة بالسيارة.

وأوضحت ولاية أمن بني ملال أن مصالح الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح كانت قد باشرت إجراءات معاينة الخسائر المادية التي لحقت بسيارة النقل المدرسي، التي كانت مركونة أمام باب إحدى المؤسسات التعليمية، مضيفة أن الأبحاث أظهرت أن الأمر يتعلق بخلاف بين السائق وقاصرين، وأن أحدهما، ويبلغ من العمر 16 سنة، قام برشق السيارة بالحجر، فأصاب زجاجها الخلفي.

وذكرت ولاية الأمن في البيان ذاته أنه تم توقيف القاصر في اليوم نفسه، مشيرة إلى أنه تمّ إخضاعه لبحث قضائي بحضور ولي أمره، وإحالته على النيابة العامة المختصة التي أشرفت على مجريات البحث التمهيدي في هذه القضية.

وأضاف البيان أن "ولاية أمن بني ملال، إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تنفي بالمقابل كل الادعاءات التي زعمت أن الأمر يتعلق بهجوم نفذه سبعة منحرفين على سيارة للنقل المدرسي بمدينة الفقيه بن صالح، كما تدحض أن تكون للأمر أية علاقة بالسرقة أو أية خلفيات إجرامية أخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.