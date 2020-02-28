توقيف 47 مهاجرا سريا بسواحل الشاطئ الأبيض‎

مصطفى البكار من تزنيت

أوقفت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية، مساء الجمعة، 47 شخصا، بينهم نساء، يتحدرون جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب مصدر هسبريس، فإن هذه العملية المسجلة على مستوى منطقة أوريورة بجماعة الشاطئ الأبيض، تمت قبل ساعات قليلة من انطلاق المهاجرين في رحلة غير شرعية نحو جزر الكناري الإسبانية.

وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هويات المتورطين في هذه الأنشطة الممنوعة، في انتظار تخصيص رحلات تقلهم نحو بلدانهم الأصلية.