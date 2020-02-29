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الرئيسية | حوادث | إحباط عملية تهريب روافد خشبية ضواحي تونفيت

إحباط عملية تهريب روافد خشبية ضواحي تونفيت

إحباط عملية تهريب روافد خشبية ضواحي تونفيت
ياسين أوشن
السبت 29 فبراير 2020 - 16:06

أحبطت عناصر المياه والغابات بالمنطقة الغابوية إدكل بقيادة تونفيت إقليم ميدلت، صبيحة السبت، عملية تهريب روافد خشبية كانت محملة على دابتين.

وحسب محمد بوفطيحي، رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية بالمغرب، فإن "رئيس المنطقة الغابوية ومساعده توصلا على الساعة الخامسة صباحا بإخبارية تفيد بأن أشخاصا بصدد تهريب روافد من الأرز بالموقع المسمى أقا ن سيدي بلقاسم، فتنقلا إلى عين المكان لوقف ذلك".

وأشار بوفطيحي، في تصريح لهسبريس، إلى أن "العملية أسفرت عن حجز دابتين، وهو ما أدى بالمهربين إلى رشق عنصري المياه والغابات بالحجارة بواسطة مقالع يدوية لمحاولة تحرير الدابتين المحتجزتين".

وتابع رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية بالمغرب أن "العملية انتهت بالسيطرة على الوضع، ونقل المحجوزات إلى المركز الغابوي بتونفيت، وفتح تحقيق في الموضوع للتعرف على هويات المهربين".

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