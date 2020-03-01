جنح مختلفة تجر عشرات الأظناء إلى القضاء

إبراهيم مغراوي

أحالت مصالح الأمن بمراكش مجموعة أشخاص على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية من أجل جنح مختلفة.

وكانت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد تمكنت، خلال عملها الأمني الاعتيادي، من توقيف نحو ثلاثين مشتبها فيهم، بحسب مصادر هسبريس الأمنية.

ويتوزع هؤلاء الموقوفون إلى أربعة أشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وأربعة عشر شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد المحلي من أجل جنح مختلفة، وشخص واحد ألقي عليه القبض متلبسا بحيازة وترويج مخدر النفحة على مقربة من إحدى المؤسسات التعليمية، وثمانية أشخاص من أجل حيازة واستهلاك مخدر الشيرا، وخمسة أشخاص من أجل جنحة السكر العلني البين.

وقد وضع المعنيون بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، من أجل تعميق التحقيق التمهيدي معهم.