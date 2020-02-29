شاب يفارق الحياة غرقا في بركة مائية بإقليم الحسيمة

هسبريس - و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أن شابا يبلغ من العمر حوالي 17 سنة لقي حتفه غرقا، اليوم السبت، ببركة مائية بواد غيس على مستوى جماعة بنعبد الله في إقليم الحسيمة، حيث كان يسبح بها رفقة مجموعة من الشباب الآخرين.

وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية حيث تم انتشال جثة الضحية ونقلها صوب مستودع الأموات.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.