24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/02/2020
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:54
|13:45
|16:55
|19:27
|20:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- تشغيل الشباب في استراتيجية الجيل الأخضر
- في أخلاقيات الائتلاف الحكومي
- الإصلاح الجنائي: أية مقاربة؟
- البيت الأبيض يتهم وسائل الإعلام بتضخيم "كورونا" للنيل من ترامب
- أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا
أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا (5.00)
- الأزمة المالية تدفع "دوزيم" إلى تقليص حصة النشرات الأمازيغية - (67)
- وثائق رسمية جزائرية تدعو الدول إلى مقاطعة منتدى "كرانس مونتانا" - (64)
- العثماني: لا خوف من كورونا - (53)
- وثائق فرنسية: هكذا قضى مقاومو بوڭافر آخر أيام فبراير 1933 - (45)
- "البلوكاج" يجمّد ملف الصحراء .. والبوليساريو "تستنجدُ" بإفريقيا - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شاب يفارق الحياة غرقا في بركة مائية بإقليم الحسيمة
السبت 29 فبراير 2020 - 20:04
أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أن شابا يبلغ من العمر حوالي 17 سنة لقي حتفه غرقا، اليوم السبت، ببركة مائية بواد غيس على مستوى جماعة بنعبد الله في إقليم الحسيمة، حيث كان يسبح بها رفقة مجموعة من الشباب الآخرين.
وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية حيث تم انتشال جثة الضحية ونقلها صوب مستودع الأموات.
وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - امينة السبت 29 فبراير 2020 - 20:14
اللهم ارحمه و ارزق ذويه الصبر والسلوان و انا لله و انا اليه راجعون
2 - بوعزة السبت 29 فبراير 2020 - 20:33
انا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2