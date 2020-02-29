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الرئيسية | حوادث | شاب يفارق الحياة غرقا في بركة مائية بإقليم الحسيمة

شاب يفارق الحياة غرقا في بركة مائية بإقليم الحسيمة

شاب يفارق الحياة غرقا في بركة مائية بإقليم الحسيمة
هسبريس - و.م.ع
السبت 29 فبراير 2020 - 20:04

أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أن شابا يبلغ من العمر حوالي 17 سنة لقي حتفه غرقا، اليوم السبت، ببركة مائية بواد غيس على مستوى جماعة بنعبد الله في إقليم الحسيمة، حيث كان يسبح بها رفقة مجموعة من الشباب الآخرين.

وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية حيث تم انتشال جثة الضحية ونقلها صوب مستودع الأموات.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - امينة السبت 29 فبراير 2020 - 20:14
اللهم ارحمه و ارزق ذويه الصبر والسلوان و انا لله و انا اليه راجعون
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20
2 - بوعزة السبت 29 فبراير 2020 - 20:33
انا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ،وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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