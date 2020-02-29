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حريق مهول يشب وسط ثكنة عسكرية ضاحية أكادير
السبت 29 فبراير 2020 - 18:10
اندلع حريق مهول، اليوم السبت، في أحد المرافق التابعة للقوات المسلحة الملكية في المنطقة الجنوبية بأكادير، حيث شوهدت أدخنة كثيفة تعم أرجاء منطقة "بن سركاو"، إلى جانب تصاعد ألسنة اللهب.
واستنفر الحريق المصالح العسكرية ومصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية، حيث تمت تعبئة كل الوسائل الضرورية لإخماد النيران التي انتشر لهيبها بشكل سريع.
وتمت مباشرة الأبحاث اللازمة من طرف السلطات المختصة لتحديد أسباب اندلاع هذا الحريق وتحديد الخسائر المادية.