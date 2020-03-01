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الدّرك يحجز شاحنة محملة بمواد فاسدة في أركمان
الأحد 01 مارس 2020 - 07:20
تمكنتْ عناصر الدّرك الملكي بجماعة قرية أرَكْمانْ، في إقليم الناظور، من إيقاف شاحنةٍ من الحجم الكبير مُحملةً بحوالي 4 أطنان من الموادّ منتهية الصّلاحية.
وحسب مصادر دركية فإن عمليّة التفتيش والمراقبة التي قامت بها عناصر الدّرك قادت إلى اكتشاف انتهاء صلاحية المواد التي كانت تقلّها الشاحنة التابعة لإحدى شركات مشتقّات الحليب، لترويجها على عدد من محلّات المواد الغذائية بالمنطقة.
وفور ذلك، قامت عناصر الدرك الملكي بإيقاف سائق الشاحنة ومساعده، في انتظار استكمال إجراءات التّحقيق في القضيّة لتحديد المسؤوليات.