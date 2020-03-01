24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البراح (5.00)

  2. حزب العدالة والتنمية ولعبة الأخلاق قبيل الانتخابات (5.00)

  3. المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة في ذمة الله (5.00)

  4. السطو على عقارات يوقف "المرأة الحديدية" بأكادير (5.00)

  5. ارتفاع الوفيات جراء "كورونا" إلى 43 في إيران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدّرك يحجز شاحنة محملة بمواد فاسدة في أركمان

الدّرك يحجز شاحنة محملة بمواد فاسدة في أركمان

الدّرك يحجز شاحنة محملة بمواد فاسدة في أركمان
هسبريس من الناظور
الأحد 01 مارس 2020 - 07:20

تمكنتْ عناصر الدّرك الملكي بجماعة قرية أرَكْمانْ، في إقليم الناظور، من إيقاف شاحنةٍ من الحجم الكبير مُحملةً بحوالي 4 أطنان من الموادّ منتهية الصّلاحية.

وحسب مصادر دركية فإن عمليّة التفتيش والمراقبة التي قامت بها عناصر الدّرك قادت إلى اكتشاف انتهاء صلاحية المواد التي كانت تقلّها الشاحنة التابعة لإحدى شركات مشتقّات الحليب، لترويجها على عدد من محلّات المواد الغذائية بالمنطقة.

وفور ذلك، قامت عناصر الدرك الملكي بإيقاف سائق الشاحنة ومساعده، في انتظار استكمال إجراءات التّحقيق في القضيّة لتحديد المسؤوليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.