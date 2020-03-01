مصوّر "مغامرات جنسيّة" بقبضة دركيّي الناظور

هسبريس من الناظور

أوقفتْ عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان، في إقليم الناظور، مهاجرًا مقيما بالدّيار الإسبانية بعد العثور على أشرطة توثّق مغامرات جنسية تجمعه مع عدد من الضحايا.

وجاءَ توقيف المعني بالأمر بعد شكايةٍ تقدّم بها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يتّهم فيها الموقوف بمحاولة هتك عرضه.

وفور ذلك، تحرّكت عناصر الدرك الملكي ليتم توقيف الظنين البالغ من العمر حوالي أربعين عاما، بمدخل جماعة أركمان.

تم وضع المعني تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إنهاء البحث القضائي في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.