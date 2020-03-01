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نقل خمور بدون رخصة يحيل أربعينيا على القضاء
الأحد 01 مارس 2020 - 02:10
أحالت سرية شيشاوة للدرك الملكي على القضاء سائق عربة، في عقده الرابع، من أجل نقل خمور دون رخصة قانونية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه الإحالة تمت بعدما وضع المعني بالأمر، بأمر من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مصدر هذه الكمية من الخمور.
وبعد توقيف سائق هذه المركبة قامت عناصر الدرك الملكي بحجز الخمور التي كانت على متن السيارة؛على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مدينة شيشاوة وسيدي المختار.