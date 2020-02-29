أزمة قلبية تسلب حياة امراة في معبر "باب مليلية"

هسبريس من الناظور

أودتْ أزمة قلبية مباغتة، مساء اليوم السّبت، بحياة امرأة من ممتهنات التّهريب المعيشي على مستوى البوابة الحدودية ببني أنصار، قبيل دخولها إلى ثغر مليلية المحتلّ.

وأفادت مصادر من مكان الحادث أن المرأة سقطت مغشيّا عليها قبل وصولها إلى الحيز الذي يشهد حضور عناصر الشّرطة الإسبانية؛ وبعد ذلك فارقت الحياة.

وتم نقلُ جثّة الهالكة صوب مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتّشريح الطّبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وقامت الضابطة القضائية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.