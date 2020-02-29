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أزمة قلبية تسلب حياة امراة في معبر "باب مليلية"
السبت 29 فبراير 2020 - 22:25
أودتْ أزمة قلبية مباغتة، مساء اليوم السّبت، بحياة امرأة من ممتهنات التّهريب المعيشي على مستوى البوابة الحدودية ببني أنصار، قبيل دخولها إلى ثغر مليلية المحتلّ.
وأفادت مصادر من مكان الحادث أن المرأة سقطت مغشيّا عليها قبل وصولها إلى الحيز الذي يشهد حضور عناصر الشّرطة الإسبانية؛ وبعد ذلك فارقت الحياة.
وتم نقلُ جثّة الهالكة صوب مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتّشريح الطّبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وقامت الضابطة القضائية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - رشيد السبت 29 فبراير 2020 - 22:36
ينبغي تغيير العادات الغذائية للمغاربة، المقليات والمواد المصنعة من الدقيق الابيض [خبز، مسمن...] + قلة الرياضة تؤدي الى مصائب حقيقية عند الانسان لما يبلغ الخمسين من عمره فما فوق.
وأنا متأكد أنه فنفس اللحظة ماتوا العشرات آخرين بنفس السبب في مناطق مختلفة من المغرب، الله يرحم الجميع ويشافي المرضى.
وأنا متأكد أنه فنفس اللحظة ماتوا العشرات آخرين بنفس السبب في مناطق مختلفة من المغرب، الله يرحم الجميع ويشافي المرضى.
2 - الحاج بوعة السبت 29 فبراير 2020 - 22:37
اواه قالو التهريب المعيشي مبقاش ودابا وفاة إمرأة تمتهن التهريب المعيشي !!!!؟؟؟؟
4 - خليلوفيتش السبت 29 فبراير 2020 - 22:38
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت اللهم إرحمهما و أعفر لها. قالوها ناس الغيوان((عايشين عيشت الدبانة فلبطانة )) اللهم شوف من حالنا فهاد لبلاد.
6 - adnan السبت 29 فبراير 2020 - 22:43
حسب شهود العيان الحادثة وقعت عند خروج هذه المسنة من مليلية وسطو رجال الجمارك على ما كانت تحمله من سلعة .فليتصور الذين هم في صف منع التهريب هذه السيدة هي امك او اختك وبدون دخل .ووقع لها ماوقع...هل سنضحي بها من أجل الشفارة الكبار ....
7 - عبدو من الرباط السبت 29 فبراير 2020 - 22:46
ألم يتم إغلاق هاته المعابر أم هي فقط حرب كلامية والضعفاء هم الخاسر الأكبر طبعا .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
8 - حليم السبت 29 فبراير 2020 - 22:55
هي وحدها و ربها اعلم بحالها رحمها الله . و ادعوا لها بالرحمة يا من يعانون ولا من يحس بهم في هذه الحياة الحقيرة و الدنيا.
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