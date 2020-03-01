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الرئيسية | حوادث | المحيط الأطلسي يلفظ جثة في "سيدي بولفضايل"

المحيط الأطلسي يلفظ جثة في "سيدي بولفضايل"

المحيط الأطلسي يلفظ جثة في "سيدي بولفضايل"
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 01 مارس 2020 - 00:15

لفظت مياه المحيط الأطلسي جثة شخص، يبلغ عمره 68 سنة، بعد أن اختفى منذ أسبوع حين كان يقوم بجمع بلح البحر بشاطئ "سيدي بولفضايل" الواقع بجماعة ماسة غرب اشتوكة.

واستنادا إلى شهود عيان فقد كان الستيني، وهو من ممتهني جمع بلح البحر بشاطئ "سيدي بولفضايل"، مرجحين أن يكون قد فقد توازنه وسقط في المياه وغرق.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ماسة إلى مكان الحادث، حيث تم الإشراف على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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