تسجيل 7 انتحارات خلال أسبوعين في إقليم آسفي

إبراهيم مغراوي

أقدم شاب يبلغ من العمر 18 سنة ويدرس بالسنة الثانية من التعليم الثانوي، اليوم السبت، على وضع حد لحياته بمنزل عائلته بحي كاوكي بمدينة آسفي، بعد تناوله سم الجرذان.

وعرف إقليم آسفي، خلال الأسبوعين الأخيرين، حوالي سبع حالات من الانتحار. فيوم الخميس الماضي أقدم شخص متزوج يبلغ من العمر 35 سنة على وضع حد لحياته شنقا.

وخلال الأسبوع الماضي استيقظ سكان أحد دواوير الجماعة القروية ايير على انتحار شاب في عقده الثاني شنقا. كما عرفت جماعة الصعادلة القروية هي الأخرى حالة انتحار شاب.

كما كان للنساء نصيبهن فيما عرفه إقليم آسفي من حالات الانتحار، حيث أقدمت ثلاث إناث، مؤخرا، على محاولة وضع حد لحياتهن. الأولى حاولت الانتحار برمي نفسها من فوق هضبة كورنيش آسفي، لكن تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب حال دون ذلك.

وحاولت فتاة قاصر الانتحار، إثر تناولها سم الجرذان داخل مؤسسة تعليمية. وقد تم إنقاذها بعد تلقيها العلاج بمستعجلات المستشفى الإقليمي لعاصمة عبدة.

كما عرضت متزوجة، تبلغ من العمر 29 سنة، نفسها للخطر بعدما تمددت على السكة الحديدية، لحظة اقتراب القطار. غير أن تدخل مجموعة من المواطنين أحبط محاولة انتحار هذه السيدة.