التحقيق مع شرطي أشهر السلاح في نزاع شخصي

هسبريس من الرباط

فتحت عناصر الشرطة بمنطقة أمن يعقوب المنصور، في مدينة الرباط، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات نزاع شخصي بين مجموعة من الأشخاص، من بينهم موظف أمن برتبة مفتش شرطة، تطور إلى إشهار الأخير سلاحه الوظيفي دون استعماله.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات تشير إلى دخول شخصين، أحدهما مفتش شرطة يعمل بمدينة سلا كان في حالة سكر وخارج أوقات عمله القانونية، في خلاف مع أحد الأشخاص، عمد على إثره الشرطي إلى إشهار سلاحه الوظيفي الذي لم يكن يحتوي على أية رصاصات، قبل أن تتدخل دورية للشرطة من أجل فض هذا الخلاف وتوقيف كافة أطرافه.

وأضافت المديرية أنه تم إخضاع موظف الشرطة لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع مرافقه وباقي الأطراف لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ملابسات هذه الواقعة.