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كُتّاب وآراء
"صفائح الشيرا" تجر شخصين إلى ابتدائية مراكش
أحالت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، شخصا ضبط متلبسا بحيازة وترويج مخدر الشيرا بحي جليز وزبونة ضبطت تقتني منه كمية من هذا المخدر، وذلك بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية التي وضعا فيها لحاجة البحث.
وتمكنت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية من توقيف المشتبه فيه بعد خطة أمنية من أجل ضبطه في حالة تلبس.
وقالت مصادر أمنية: "نجحت الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضرب عصفورين بحجر واحد، بعد تمكنها من توقيف المعني بالأمر وزبونة له".
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قامت الفرقة ذاتها بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه به، أسفر عن حجز 34 صفيحة إضافية من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي نحو ثلاثة كيلوغرامات.