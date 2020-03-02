24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا.. (5.00)

  2. سحر الأذن .. 25 ألف خلية شعيرية تعمل بطاقة خيالية (5.00)

  3. بعد "البريكسيت" .. نظام الهجرة الجديد لبريطانيا يثير جدلا ومخاوف (5.00)

  4. القضاء الإداري للمملكة ينتصر لجمعيات ضد قرارات وزارة الداخلية (5.00)

  5. تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "صفائح الشيرا" تجر شخصين إلى ابتدائية مراكش

"صفائح الشيرا" تجر شخصين إلى ابتدائية مراكش

"صفائح الشيرا" تجر شخصين إلى ابتدائية مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 02 مارس 2020 - 01:30

أحالت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، شخصا ضبط متلبسا بحيازة وترويج مخدر الشيرا بحي جليز وزبونة ضبطت تقتني منه كمية من هذا المخدر، وذلك بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية التي وضعا فيها لحاجة البحث.

وتمكنت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية من توقيف المشتبه فيه بعد خطة أمنية من أجل ضبطه في حالة تلبس.

وقالت مصادر أمنية: "نجحت الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضرب عصفورين بحجر واحد، بعد تمكنها من توقيف المعني بالأمر وزبونة له".

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قامت الفرقة ذاتها بإجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه به، أسفر عن حجز 34 صفيحة إضافية من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي نحو ثلاثة كيلوغرامات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.