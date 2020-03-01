العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة مارتيل

هسبريس من تطوان

عثر على رضيع حديث الولادة، اليوم الأحد، متخلى عنه أمام السوق المركزي وسط مدينة مارتيل في إقليم المضيق- الفنيدق.

وبعد المعاينة الأولية التي باشرتها السلطة المختصة، تم نقل الرضيع نحو مستشفى سانية الرمل قصد إخضاعه للفحوصات الطبية قبل نقله إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم.

وبالموازاة مع ذلك، فتحت مصالح الأمن بمارتيل تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الواقعة في انتظار تحديد هوّية والدة الرضيع.