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العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة مارتيل
الأحد 01 مارس 2020 - 15:16
عثر على رضيع حديث الولادة، اليوم الأحد، متخلى عنه أمام السوق المركزي وسط مدينة مارتيل في إقليم المضيق- الفنيدق.
وبعد المعاينة الأولية التي باشرتها السلطة المختصة، تم نقل الرضيع نحو مستشفى سانية الرمل قصد إخضاعه للفحوصات الطبية قبل نقله إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم.
وبالموازاة مع ذلك، فتحت مصالح الأمن بمارتيل تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الواقعة في انتظار تحديد هوّية والدة الرضيع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الفاسي الأحد 01 مارس 2020 - 15:32
سبحانك يالله هناك أناس تتمنى أن تنجب الأطفال وآخرون يتخلون عنهم في الطرقات
2 - مغربي حر الأحد 01 مارس 2020 - 15:33
حالة من بين آلاف الحالات سنويا في المغرب، ما ذنب أو مستقبل هؤلاء الأطفال ؟
هذا سبب من عدة أسباب تعكس ضرورة تقنين الإجهاض، و لكن معامن غا تهدر ....
هذا سبب من عدة أسباب تعكس ضرورة تقنين الإجهاض، و لكن معامن غا تهدر ....
3 - مواطن الأحد 01 مارس 2020 - 15:35
هذه السيدة على الأقل تركته حيا ولم تقتله لعل وعسى تتبناه أسرة ما و تحسن إليه.
4 - مؤمن Moumine الأحد 01 مارس 2020 - 15:44
العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة مارتيل
هل سبق لبشر أن عثر يوما ما على رضيع حيوان متخلى عنه وسط الغابة؟ هل أصبحت البهيمة أرحم بولدها من الإنسان؟ في هذه الحالة، من أحسن، البش أم الحيوان؟
هل سبق لبشر أن عثر يوما ما على رضيع حيوان متخلى عنه وسط الغابة؟ هل أصبحت البهيمة أرحم بولدها من الإنسان؟ في هذه الحالة، من أحسن، البش أم الحيوان؟
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