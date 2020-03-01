جمارك ميناء الناظور تحبط تهريب عملة صعبة‎

هسبريس من الناظور

تمكنت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة مخبأ بعناية على مستوى المقعد الأمامي لعربة نفعية مرقمة بإسبانيا.

مصدر جمركي أورد أن تفتيش العربة مكن من العثور على 44 ألف أورو داخل السيارة، التي كان يقودها أربعيني مقيم بالديار الأوروبية، حاول إدخالها إلى المغرب دون التصريح بها لدى الجمارك.

وقد جرى حجز المبلغ المالي وإحالة السائق، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، على الضابطة القضائية من أجل التأكد من مصدر المبلغ المالي، في انتظار تفعيل المساطر القانونية.