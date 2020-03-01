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كُتّاب وآراء
جمارك ميناء الناظور تحبط تهريب عملة صعبة
تمكنت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة مخبأ بعناية على مستوى المقعد الأمامي لعربة نفعية مرقمة بإسبانيا.
مصدر جمركي أورد أن تفتيش العربة مكن من العثور على 44 ألف أورو داخل السيارة، التي كان يقودها أربعيني مقيم بالديار الأوروبية، حاول إدخالها إلى المغرب دون التصريح بها لدى الجمارك.
وقد جرى حجز المبلغ المالي وإحالة السائق، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، على الضابطة القضائية من أجل التأكد من مصدر المبلغ المالي، في انتظار تفعيل المساطر القانونية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
واش دابا حتا 44 ألف أورو فلوس؟ هاداك غير مصروف جيب.
44 ألف أورو يالاه تبني ليك لحيط د جردة. واااه علا باشار، معرفنا منين نشدوكوم!!