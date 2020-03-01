24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البراح (5.00)

  2. الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا.. (5.00)

  3. بعد "البريكسيت" .. نظام الهجرة الجديد لبريطانيا يثير جدلا ومخاوف (5.00)

  4. القضاء الإداري للمملكة ينتصر لجمعيات ضد قرارات وزارة الداخلية (5.00)

  5. تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك ميناء الناظور تحبط تهريب عملة صعبة‎

جمارك ميناء الناظور تحبط تهريب عملة صعبة‎

جمارك ميناء الناظور تحبط تهريب عملة صعبة‎
هسبريس من الناظور
الأحد 01 مارس 2020 - 19:40

تمكنت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة مخبأ بعناية على مستوى المقعد الأمامي لعربة نفعية مرقمة بإسبانيا.

مصدر جمركي أورد أن تفتيش العربة مكن من العثور على 44 ألف أورو داخل السيارة، التي كان يقودها أربعيني مقيم بالديار الأوروبية، حاول إدخالها إلى المغرب دون التصريح بها لدى الجمارك.

وقد جرى حجز المبلغ المالي وإحالة السائق، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، على الضابطة القضائية من أجل التأكد من مصدر المبلغ المالي، في انتظار تفعيل المساطر القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - jamal الأحد 01 مارس 2020 - 20:15
المشكل مع الذين يخرجون العملة الصعبة من البلاد لا مع الذين يدخلونها.)لأن ادخالها يستوجب فقط التصريح. و فيه فوائد اقتصادية اذا وجهت للاسثتمار لا الإرهاب. اما اخراجها يتطلب إذن من مكتب الصرف. و فيه دائما اضرار للاقتصاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - من تخوم الريف الهولندي الأحد 01 مارس 2020 - 20:25
واليني موشكيلة معاكوم. مادخلناش لفلوس لبلاد ماشي مزيان للإقتصاد د لبلاد، دخلناهوم .. لا .. خصك تصرح بيهوم.
واش دابا حتا 44 ألف أورو فلوس؟ هاداك غير مصروف جيب.
44 ألف أورو يالاه تبني ليك لحيط د جردة. واااه علا باشار، معرفنا منين نشدوكوم!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.