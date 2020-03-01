حريق يلتهم متلاشيات بمستودع ثكنة في أكادير

هسبريس من الرباط

شب حريق، مساء أمس السبت، في مستودع بإحدى الثكنات العسكرية بمدينة أكادير، دون أن يخلف أي خسائر في الأرواح، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وقد تمت السيطرة على الحريق بعد ساعة ونصف من اندلاعه، بعد تدخل فرق مكافحة الحرائق التابعة للثكنة، بمساعدة فرق الإطفاء التابعة للوقاية المدينة.

ووفق المصادر ذاتها، فالمستودع كان يحتوي على عجلات مستعملة وبعض قطع الغيار القديمة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق.