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الرئيسية | حوادث | تفكيك "خلية داعشية" من 4 عناصر بسيدي سليمان

تفكيك "خلية داعشية" من 4 عناصر بسيدي سليمان

تفكيك "خلية داعشية" من 4 عناصر بسيدي سليمان
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 08:30

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الاثنين، تنشط في مدينة سيدي سليمان وتتكون من 4 عناصر موالين لـ"داعش".

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم، وبذلة عسكرية وقناع، ومخطوطات تؤكد تشبع المشتبه بهم بفكر التنظيم الإرهابي.

المصدر نفسه قال إن التحريات أكدت أن زعيم الخلية، الذي سبق اعتقاله سنة 2014 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، قام باستقطاب عناصر خليته الذين يتبنون نفس الفكر المتطرف.

وشدد المصدر على أن التحريات نفسها وقفت على تخطيط الزعيم عينه، بمعية عناصر الخلية، لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام في المملكة.

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